POL-HRO: Protestaktion im Rostocker Berufsverkehr

Am Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr haben sich Personen der "Letzten Generation" in der Rostocker August-Bebel-Straße / Ecke Herrmannstraße zu einer Protestaktion versammelt. Zunächst hatten fünf Personen Transparente gezeigt und dann aktiv die August-Bebel-Straße blockiert. Vier Personen hatten sich dazu auf der Straße festgeklebt.



Innerhalb kürzester Zeit konnten die eingesetzten Beamten die Blockade auflösen. Da die Personen nach mehrfacher Aufforderung nicht freiwillig die Straße verlassen wollten, wurden sie von den Beamten von der Straße gelöst und getragen.



Durch die Aktion kam es zum Stau in morgendlichen Berufsverkehr. Der Verkehr musste an der Steintorkreuzung umgeleitet werden. Nach etwa 15 Minuten konnte die Straße wieder freigeben werden.



Die Aktivisten erwarten nun Strafverfahren wegen des Verdachts der Durchführung einer nicht angemeldeten Versammlung sowie der Nötigung.



