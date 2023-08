POL-LWL: Drei Sattelzugmaschinen mit unzulässigen Kennzeichen unterwegs - Autobahnpolizei untersagt Weiterfahrt

Stolpe (ots) -



Auf der BAB 24 bei Stolpe stellten die Beamten am Mittwochmittag innerhalb einer Stunde drei Sattelzugmaschinen fest, an denen unzulässige Kennzeichen angebracht waren. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die Fahrer die Zugmaschinen in Hamburg gekauft und wollten diese nun in die Türkei überführen. Statt der dafür erforderlichen Ausfuhrkennzeichen befanden sich an den drei Sattelzugmaschinen jedoch österreichische Händlerkennzeichen. Den drei Männern wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei nahm gegen die Fahrer, die in Richtung Berlin unterwegs waren, jeweils eine Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz auf. Darüber hinaus entrichteten die aus der Türkei stammenden Männer vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell