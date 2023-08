POL-NB: Diebstahl eines Traktors

Rothenklempenow (ots) -



In der Zeit von 29.08.2023, 18:30 Uhr bis 30.08.2023, 07:30 Uhr wurde von einem Betriebsgelände in der Dorfstraße in Rothenklempenow ein Traktor im Wert von ca. 115.000 Euro entwendet.



Bisherigen Ermittlungen zufolge verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Betriebsgelände und entwendeten das verschlossene Fahrzeug der Marke Claas, Typ A40/Axion mit dem amtlichen Kennzeichen PW-SL 851. Der Kriminaldauerdienst Anklam war im Einsatz und sicherte Spuren.



Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder dem Verbleib des Traktors machen können, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier in Anklam, Tele.: 03971 2510 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Antje Schulz

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!

http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell