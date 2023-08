POL-GÜ: Polizei Güstrow stellt polizeibekannten Tankbetrüger auf frischer Tat

Güstrow (ots) -



Am heutigen Vormittag ist es Beamten der Polizei in Güstrow gelungen, einen bereits polizeilich bekannten Tankbetrüger kurz nach dessen Tat zu stellen.



Gegen 11:30 Uhr informierte der Betreiber einer Tankstelle in der Straße Am Eicheneck die Polizei über den Sachverhalt. Laut Angaben des Hinweisgebers betankte eine männliche Person ein in Polen zugelassenes Fahrzeug und fuhr im Anschluss ohne Bezahlung über die Rostocker Chaussee in Richtung Laage.



Die sofort eingesetzten Polizeikräfte konnten das Fahrzeug aufgrund der eingeleiteten Fahndung auf der Autobahn 19 in Fahrtrichtung Berlin feststellen und zwischen den Anschlussstellen Glasewitz und Teterow stoppen.



Eine Überprüfung des 24-jährigen Fahrers ergab, dass der in Jördenstorf wohnhafte Georgier u.a. wegen ähnlicher Delikte bereits polizeilich bekannt ist. Auch das von ihm genutzte Fahrzeug ist bereits aktenkundig, da mit diesem auch im Bundesland Bayern Tankbetrugsdelikte begangen wurden.



Inwieweit der nun tatverdächtige Fahrer des Wagens auch für weitere Taten im Zusammenhang mit Tankbetrügereien verantwortlich ist, wird Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen sein. Diese werden im Weiteren durch die Kriminalpolizei Güstrow geführt werden.



