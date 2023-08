POL-LWL: Autofahrer und Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ludwigslust (ots) -



Bei einem Zusammenstoß zweier PKW in Ludwigslust sind am späten Mittwochabend ein 36-jähriger Autofahrer und dessen zweijähriges Kind leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die 81-jährige Autofahrerin nach dem Einbiegen in die Schlossstraße in den Gegenverkehr geraten sein und dort mit dem entgegenkommenden Auto des 36-Jährigen zusammengeprallt sein. Die Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell