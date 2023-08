POL-HST: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrerin

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am Mittwoch, dem 30.08.2023 gegen 05:30 Uhr kam es bei Ribnitz-Damgarten an der Kreuzung der Bundesstraße 105 und Schillstraße zu einem Zusammenstoß eines Pkw Ford und einer Radfahrerin.



Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 35-jährige deutsche Fordfahrer die Schillstraße in Richtung B 105 und wollte nach rechts in Richtung Ribnitz einbiegen. Hierbei übersah er augenscheinlich die auf dem Radweg befindliche und vorfahrtsberechtigte 19-jährige deutsche Radfahrerin, die infolge der Kollision stürzte und sich dabei wohl schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzte. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Klinikum Rostock gebracht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.



Für die Zwecke der Unfallaufnahme war die B 105 zeitweise halbseitig gesperrt. Es wurde eine Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



