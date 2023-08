POL-HST: Bedrohungssachverhalt mit Messer in Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am Dienstag, dem 29.08.2023 gegen 14:15 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass in Ribnitz-Damgarten in der Damgartener Chaussee ein Mann Passanten und Autofahrer mit einem Messer bedrohen soll. Umgehend zum Einsatz gebrachte Beamte stellten den 53-jährigen Deutschen im Nachbereich fest und das Messer sicher. Dabei handelte es sich um ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von etwa 7,5 cm. Verletzt wurde niemand.



Da die Person augenscheinlich medizinischer Hilfe bedurfte, wurden ein Rettungswagen und Notarzt hinzugerufen. Letzterer wies ihn im Weiteren in ein Krankenhaus in Stralsund ein.



Eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Bedrohung wurde aufgenommen. Bisher noch nicht bekannte Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten unter 03821 8750, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell