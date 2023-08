POL-HST: Suche nach vermisstem 12-jährigen Mädchen

Insel Rügen (ots) -



Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 12-jährigen Mädchen aus Prora, welches mutmaßlich letzmalig am Montag 28.08.2023 gegen 21:30 Uhr in Lietzow gesehen wurde. Alle weiteren Informationen erhalten Sie unter nachfolgendem Link:https://fcld.ly/4xztxsc



