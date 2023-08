POL-HRO: Polizeieinsatz in Rostocker Zoo - Ergänzungsmeldung

Rostock (ots) -



Nach dem Fund eines leblosen Pinguins haben am Dienstagvormittag Beamte der Rostocker Kriminalpolizei Spuren gesichert. Da aufgrund der Auffindesituation eine Fremdeinwirkung vorerst nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde eine pathologische Untersuchung des Tieres beantragt und durch das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei M-V durchgeführt. Erste Ergebnisse lassen vermuten, dass der Pinguin durch ein anderes Tier verletzt worden sein könnte, da multiple Bissverletzungen festgestellt wurden.



Die Ermittlungen dauern weiterhin an.



