POL-HRO: Verdacht der Wirtschaftskriminalität: Erneut Durchsuchungen im Landkreis Rostock

+++Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock und des Polizeipräsidiums Rostock+++



In der Ortschaft Möllen bei Krakow am See (Landkreis Rostock) haben heute Durchsuchungen wegen des Verdachts des Betruges stattgefunden. Das Fachkommissariat für Wirtschaftskriminalität/Cybercrime hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rostock die Maßnahmen seit dem Vormittag durchgeführt. Unterstützt wurden die Kriminalisten durch mehrere Kräfte des Landesbereitschaftspolizeiamtes. Es waren mehr als 40 Beamte im Einsatz.



Es handelt sich bei den Durchsuchungen um das gleiche Verfahren wie bei den Maßnahmen vom 2. August dieses Jahres (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5572277).



Bei den Durchsuchungen konnten mehrere Kartons mit ermittlungsrelevanten Dokumenten sichergestellt werden.



Weitere Auskünfte werden durch die Staatsanwaltschaft Rostock erteilt.



