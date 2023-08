POL-HRO: Polizeieinsatz im Rostocker Zoo

Rostock (ots) -



Nachdem die Rostocker Polizei am heutigen Dienstag über den Verdacht eines Hausfriedensbruchs im Rostocker Zoo informiert wurde, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.



Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort wurde bekannt, dass ein Tierpfleger heute Morgen den leblosen Körper eines Pinguins aufgefunden hat. Aufgrund der Auffindesituation kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass das Tier durch Fremdeinwirkung zu Tode gekommen ist.

Die Spurensicherung am Fundort wird derzeit durch das Kriminalkommissariat Rostock durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an.



