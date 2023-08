POL-LWL: Erneut Erdkabel auf Baustelle gekappt - Polizei sucht Zeugen

Lübz (ots) -



Erneut haben unbekannte Täter von einem im Bau befindlichen Busparkplatz in Lübz Kabelenden gestohlen. Insgesamt wurden am vergangenen Wochenende über 30 Kabelenden, die aus dem Boden ragten, abgetrennt und entwendet. Dabei handelt es sich um Strom- und Datenkabel mit unterschiedlichem Durchmesser. Der dadurch entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf eine Höhe von ca. 6000 Euro geschätzt. Bereits Ende Juli waren insgesamt 10 Erdkabel von dieser Baustelle gestohlen worden (wir informierten). Die Polizei in Plau (038735/8370) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall, der sich zwischen Freitagmittag und Montagvormittag in der Eisenbeissstraße ereignet hat.



