POL-GÜ: 40-jähriger PKW-Fahrer ohne Führerschein mit 1,79 Promille aus dem Verkehr gezogen

In der zurückliegenden Nacht haben Beamte der Polizei Sanitz einen alkoholisierten PKW-Fahrer in Prangendorf auf dem Verkehr ziehen können.



Zuvor erhielten die Beamten gegen 02.00 Uhr einen Hinweis, dass der Tatverdächtige erheblich alkoholisiert und nach einer Streitigkeit in dessen Häuslichkeit mit einem PKW davon gefahren sei.



Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den in Prangendorf wohnhaften Polen bereits kurze Zeit später feststellen. Eine Kontrolle des Atemalkoholgehaltes ergab einen Wert von 1,79 Promille. Im Verlauf des Einsatzes fanden die Beamten zudem einen in der Fahrertür abgelegten Teleskopschlagstock. Dieser wurde sichergestellt. Zudem war der Tatverdächtige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.



Nun muss sich der 40-jährige Tatverdächtige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, des Verstoßes gegen das Waffengesetzes sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.



Dier hierzu weiterführenden Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei in Güstrow.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell