POL-HRO: Sachbeschädigung des Wahlkreisbüros der AfD in Wismar

Wismar (ots) -



Am heutigen Montagnachmittag wurde der Polizei mitgeteilt, dass das

Wahlkreisbüro der AfD in der Innenstadt Wismars beschädigt wurde. In

der Zeit von Samstagnachmittag bis zur heutigen Feststellung am

Montag gegen 13:00 Uhr wurde durch unbekannte Tatverdächtige die Tat

begangen. Dabei wurde die Außenscheibe der Doppelverglasung eines

Fensters mittels unbekanntem Gegenstand beschädigt. Ein weiteres

Fenster wurde mit dem Schriftzug "Nazi" beschmiert.



Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei

übernommen.



Madeleine Haker

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell