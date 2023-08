POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem 14-Jährigen Jungen aus Greifswald

Greifswald (ots) -



Der seit dem 23.08.2023, 16:30 Uhr vermisste Jugendliche aus Greifswald konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes gebeten.



