POL-HRO: Haustüren und Fahrzeuge beschmiert - Zeugenaufruf der Polizei

Schwerin (ots) -



In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es zu mehreren

verfassungsfeindlichen Schmierereien in der Stralsunder Straße

gekommen.



Die Polizei erhielt am Sonntagvormittag Kenntnis über ein

beschmiertes Fahrzeug. In diesem Fall war ein Pkw mit einem

Hakenkreuz in grüner Farbe besprüht. Während der Anzeigenaufnahme

stellte die Schweriner Polizei weiteren Beschädigungen fest. Hierbei

wurden an zwei weiteren Fahrzeugen sowie an zwei Haustüren

verfassungsfeindliche Schriftzüge ebenfalls in grüner Sprühfarbe

festgestellt. Der größte Schriftzug erstreckte sich über 60 mal 60

Zentimeter. Die Polizei sicherte Spuren vor Ort und setzte die

Geschädigten in Kenntnis.



Die weiteren Ermittlungen hat der polizeiliche Staatsschutz der

Kriminalpolizeiinspektion Schwerin übernommen.



Diesbezüglich sucht die Polizei Zeugen, die in der Nacht von Samstag

22 Uhr bis Sonntag 5 Uhr verdächtige Personen im Bereich der

Stralsunder Straße wahrgenommen haben oder sachdienliche Angaben zum

Sachverhalt machen können.



Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-1560

entgegen.



