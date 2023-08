POL-HRO: 19-Jähriger versucht gefälschtes Rezept einzulösen

Rostock (ots) -



Am vergangenen Freitag versuchte ein 19-jähriger Rostocker in einer Apotheke im Stadtteil Evershagen ein Rezept für ein verschreibungspflichtiges Beruhigungsmittel einzulösen.



Der Apothekerin fiel das gefälschte Rezept auf und sie bat den jungen Mann, am Abend noch einmal wiederzukommen. Nach einer ersten Überprüfung des Rezeptes erhärtete sich der Verdacht und die Mitarbeiter der Apotheke informierten die Polizei.



Als der 19-jährige Deutsche gegen 18:00 Uhr erneut die Apotheke aufsuchte, wurde er bereits von Polizeibeamten erwartet. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden weitere mutmaßliche Rezeptfälschungen, verschreibungspflichtige Medikamente sowie Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock dauern an.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell