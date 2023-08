Polizei fahndet mit Bildern nach dem Dieb des Opferstocks aus der Heiligen-Geist-Kirche

Details anzeigen Tatverdächtiger Diebstahl Opferstock Tatverdächtiger Diebstahl Opferstock

Bereits am Nachmittag des 26. April 2023 entwendete ein bislang nicht bekannter Täter den Opferstock aus der Heiligen-Geist-Kirche in Wismar. Zeugenberichten zufolge hatte der Unbekannte den Opferstock aus Eichenholz, der mehrere hundert Jahre alt und circa 50 kg schwer ist, durch die Straße Neustadt in Richtung des Hafens hinter sich hergezogen.

Nachdem die Ermittlungen bislang ergebnislos verliefen, wird nun auf Beschluss des Amtsgerichtes Schwerin die Veröffentlichung des Bildmaterials des mutmaßlichen Täters für die Dauer von drei Monaten angeordnet.

Mit der Veröffentlichung erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung, die den bislang Unbekannten identifizieren oder mögliche Aufenthaltsorte bekannt werden lassen können.

Wer Hinweise zur abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.