POL-GÜ: Autobahnpolizei stoppt alkoholisierten LKW-Fahrer

Am 28.08.2023 gegen 06:55 Uhr erhielt die Autobahnpolizei in Linstow den Hinweis über einen vermeintlich alkoholisierten LKW-Fahrer.



Laut Aussage der Hinweisgeber soll der LKW auf der BAB 19 zwischen der Landesgrenze Brandenburg sowie der Anschlussstelle Röbel in Richtung Rostock unterwegs sein. Gemäß der Zeugenhinweise sei der LKW bereits mehrfach mit der Außenschutzplanke kollidiert.



Der benannte Sattelzug mit Auflieger konnte durch die alarmierten Beamten festgestellt und kontrolliert werden. Der 53-jährige, polnische Fahrer hatte einen Atemalkoholwert von 1,77 Promille.

Eine Blutprobenentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt.



Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell