POL-LWL: 3,65 Promille - Polizei zieht stark betrunkenen LKW-Fahrer aus dem Verkehr

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei am Samstagnachmittag einen stark betrunkenen LKW-Fahrer auf der BAB 24 aus den Verkehr gezogen. Der Fahrer soll Zeugenaussagen zufolge mit seinem LKW-Gespann in Schlangenlinien zunächst in Richtung Berlin unterwegs gewesen sein, dann an der Anschlussstelle Hagenow abgefahren und wieder in Richtung Hamburg auf die Autobahn aufgefahren sein. Das LKW-Gespann konnte wenig später durch die Polizei auf dem Parkplatz Wittenburger-Land Nord festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 51-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 3,65 Promille. Die Beamten brachten den aus Rumänien stammenden Mann daraufhin zur Blutprobenentnahme und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Nach der Aufnahme einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde der LKW-Fahrer zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam gebracht.



