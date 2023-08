POL-LWL: Ein Verletzter bei tätlicher Auseinandersetzung in Wittenburg

Wittenburg (ots) -



Bei einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei polnischen Personengruppen ist in der Nacht zu Sonntag eine Person in Wittenburg leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge waren drei polnische Staatsbürger nach dem Besuch einer Geburtstagsfeier gegen 0.30 Uhr im Friedensring auf eine fünfköpfige polnische Personengruppe getroffen. Zunächst sollen dann beide alkoholisierten Gruppen im Alter von 22 bis 46 Jahren in einen verbalen Streit geraten sein. Anschließend kam es zur tätlichen Auseinandersetzung, bei der ein 38-Jähriger eine Kopfplatzwunde und Hämatome im Brustbereich erlitt. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung. Darüber hinaus wurde bei einem der Tatverdächtigen eine Druckluftpistole aufgefunden und sichergestellt. Gegen den 37-Jährigen wurde zusätzlich eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell