POL-GÜ: 82-Jährige aus Kühlungsborn fällt ´Schockanruf´ zum Opfer und verliert 20.000 Euro

Am 24.08.2023 wurde eine Rentnerin Opfer von dreisten Betrügern, welche ihr am Telefon vorgaukelten, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun ausschließlich gegen die Zahlung einer Kaution aus der Haft entlassen werden könne.



Insgesamt vier Telefonate führte die arglose Geschädigte mit den unbekannten Tätern, bis sie sich schließlich mit der vermeintlichen Kautionszahlung in Höhe von 20.000 Euro zum vereinbarten Übergabeort begab. Hier traf die Deutsche auf einen vermeintlichen Kontaktmann der Staatsanwaltschaft und übergab das Bargeld.



Die eingeleiteten Ermittlungen sind durch die Kriminalpolizei Güstrow übernommen worden.



