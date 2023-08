POL-HRO: Unfall auf BAB 14 bei Schwerin mit mehreren Verletzten

Schwerin (ots) -



Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit an die aktuellen

Witterungsverhältnisse kam es am Sonntag, 27.08.2023, gegen 17:10 Uhr

auf der BAB 14 kurz vor der Anschlussstelle Schwerin-Nord in

Fahrtrichtung Wismar zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.

Der 47-jährige Fahrer eines BMW verlor nach derzeitigen Erkenntnissen

aufgrund einer den Witterungsbedingungen (Starkregen) nicht

angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw,

kollidierte mit einem in gleicher Richtung fahrenden VW, prallte von

diesem ab und drehte sich anschließend um seine Achse.

Nachfolgend kollidierte der BMW mit der Mittelschutzplanke und kam

zum Stillstand.

Bei dem Unfall wurden sowohl der 47-jährige BMW-Fahrer als auch die

27-jährige Fahrerin und die 18-jährige Mitfahrerin im VW leicht

verletzt.

Zur Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten und Bergung des

nicht mehr fahrbereiten BMW musste die BAB 14 bis ca. 18:30 Uhr in

Fahrtrichtung Wismar voll gesperrt werden.

Die Verletzten konnten nach kurzer medizinischer Behandlung noch vor

Ort entlassen werden.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr beseitigten vor Ort ausgelaufene

Betriebsstoffe der verunfallten Fahrzeuge.

Bei dem Unfall wurde die Mittelschutzplanke stark beschädigt. Zur

Verringerung weiterer Gefahren richtete die Autobahnmeisterei

Fahrbinde in beiden Fahrtrichtungen einen Geschwindigkeitstrichter

zur Reduzierung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit ein. Nach

Ausbesserung der Schadstelle wird diese Sicherungsmaßnahme wieder

beendet.

Der Gesamtschaden wird auf 17.000 Euro geschätzt.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



