POL-NB: Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW mit insgesamt 6 verletzten Personen

Am 27.08.2023 gegen 17:00 Uhr kam es auf der B111 bei Buddenhagen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Hierbei befuhr der 85-jährige Fahrzeugführer eines PKW Toyota die B111 aus Richtung Lühmannsdorf kommend in Richtung Wolgast. Auf Höher der Abfahrt nach Buddenhagen kam er aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrspur ab und stieß frontal mit einem im Gegenverkehr befindlichen PKW Ford einer 45-jährigen Fahrzeugführerin mit ihren vier weiblichen Insassen im Alter von 24-28 Jahren zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der 85-jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Greifswald geflogen werden. Die 45-jährige Fahrzeugführerin und ihre vier Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, wurden zur medizinischen Behandlung durch Rettungswagen in das Krankenhaus von Wolgast und das Klinikum Greifswald gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000,-EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Während der Unfallaufnahme musste die B111 für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger.



