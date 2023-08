POL-NB: Unfall zwischen zwei Radfahrern in 17194 Klocksin

Waren (ots) -



Am 27.08.2023 gegen 17:00 Uhr kam es in der Ortslage 17194 Klocksin zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Hierbei fuhr ein 11-jähriger Jungen in der Rehberger Straße von einem Grundtsück kommend auf die Fahrbahn. Dabei übersah er eine von links kommende 54-jährige Radfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Hierbei kamen bei zu Fall, wobei sich die 54-Jährige schwer verletzte und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Plau am See gebracht werden musste. Der Junge wurde dabei nur leicht verletzt und begibt sich zusammen mit seinen Eltern eigenständig zum Arzt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 250,-EUR.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



