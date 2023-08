POL-HRO: 37-jähriger Skoda-Fahrer überschlägt sich auf BAB 20

Wismar (ots) -



Am frühen Sonntagmorgen des 27.08.2023 ereignete sich auf der BAB 20

kurz hinter der Anschlussstelle Wismar-Mitte in Fahrtrichtung Rostock

ein Alleinunfall, bei dem der 37-jährige Fahrer eines Skoda sich mit

dem Pkw überschlug und dabei nur leicht verletzt wurde.

Nach ersten Angaben befuhr der Skoda-Fahrer die BAB 20 in

Fahrtrichtung Rostock als er gegen 01:35 Uhr aufgrund von

Sekundenschlaf nach rechts von der Fahrbahn in die Bankette abkam.

Nachfolgend durchbrach der Pkw den Wildschutzzaun und überschlug

sich. Der 37-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Eine

Rettungswagenbesatzung brachte den Verletzten ins Klinikum nach

Wismar wo dieser nach kurzer Behandlung wieder entlassen werden

konnte.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab keine Beeinflussung des

Fahrers.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Beidendorf und Dorf

Mecklenburg unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle.

Der nicht mehr fahrbereite Skoda musste geborgen werden. Der

Sachschaden wird auf 6.500 Euro geschätzt.



