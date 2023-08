POL-HRO: Abschlussmeldung Kranfahrzeug stürzt bei Bergung eines Lkw um und muss selbst geborgen werden - Maßnahmen dauern an

Details anzeigen Beschriftung unkenntlich gemacht - Foto Polizei Beschriftung unkenntlich gemacht - Foto Polizei

Siggelkow (ots) -



Die missglückte Bergung eines Lkw durch einen Kranwagen führt aktuell

zu einer mehrstündigen Vollsperrung der Landesstraße 09 bei Groß

Pankow und zu einem voraussichtlich hohen Sachschaden.

Gegen 12:30 Uhr befuhr am 26.08.2023 der Fahrer eines Lkw mit

Auflieger die Landesstraße 09 bei Groß Pankow.

Nach Angaben des 23-jährigen LKW-Fahrers, der den Unfall unverletzt

überstand, soll ein Kleinwagen im Gegenverkehr plötzlich über die

Fahrbahnmitte geraten sein und den LKW-Fahrer zu einem

Ausweichmanöver gezwungen haben.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der Lkw-Fahrer zunächst nach

rechts aus. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Leitpfosten und

zwei Straßenbäumen. Dann versuchte er das Gespann wieder zurück auf

die Straße zu lenken und kam in weiterer Folge nach links von dieser

ab. Das Zugfahrzeug kam dann auf dem danebengelegenen Acker zum

Stehen. Der Anhänger, welcher mit ca. 30 quadratischen Strohballen

beladen war, blieb quer auf der Fahrbahn stehen.

Zur Unfallaufnahme und Bergung der verunfallten Fahrzeugkombination

musste die Landesstraße 09 voll gesperrt werden. Eine Spezialfirma

mit einem Kranwagen wurde zur Bergung des verunfallten LKW-Gespanns

angefordert.

Nachdem der Kranwagen gegen 17:00 Uhr an der Unfallstelle eintraf,

begann dieser umgehend mit der Vorbereitung der Bergungsmaßnahmen.

Gegen 17:40 Uhr versuchte der Kranwagenfahrer dann seinen Kran zur

Bergung des Lkw auszurichten, dabei kippte dieser jedoch seitlich um

und blieb im Winkel von ca. 45 Grad auf dem Führerhaus des LKW

liegen. Glücklicherweise wurde dabei ebenfalls niemand verletzt.

Zunächst erschien ein weiteres Abschleppfahrzeug an der Unfallstelle

um den Kran wiederaufzurichten. Hier scheiterten jedoch mehrere

Versuche.

Der Eigentümer des Kranwagens forderte gegen 19:30 Uhr eine weitere

Spezialfirma aus Schwerin mit einem größeren Kranwagen an, welcher

sowohl den verunfallten Kranwagen als auch das LKW-Gespann bergen

soll.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Groß Pankow waren ebenfalls im

Einsatz um die auslaufenden Betriebsstoffe zu prüfen und

erforderliche Maßnahmen durchzuführen. Diese konnten ihre Arbeiten

jedoch nach kurzer Zeit einstellen und verließen den Unfallort ohne

weitere Maßnahmen.



Ergänzung:

Stand 27.08.2023 05:00 Uhr.

Mitarbeiter der Straßenmeisterei richteten eine Umfahrung der

Unfallstelle ein.

Gegen 21:15 Uhr begann die hinzugerufene Spezialfirma mit der Bergung

des Kranwagens. Dieser konnte am bereits nachfolgenden 27.08.2023

gegen 00:20 Uhr geborgen werden. Der Kranwagen war nachfolgend noch

fahrbereit.

Die Bergung des Lkw aus dem Straßengraben erfolgte bis ca. 02:00 Uhr.

Der anschließende Abtransport konnte um 04:30 Uhr beendet werden.

Die Sperrung der Landesstraße 09 im Bereich der Unfallstelle bleibt

derzeit noch aufrechterhalten. Hier erfolgt am Tage die Begutachtung

der Fahrbahn und erforderliche Reinigungsmaßnahmen. Der Gesamtschaden

wird polizeilich auf 150.000 Euro geschätzt.



Julia Staude

Polizeioberkommissarin

Dienstgruppenleiterin

Polizeihauptrevier Parchim



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



