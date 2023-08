POL-HRO: Polizei begleitet das Festival ´Jamel rockt den Förster´

Wismar (ots) -



Anlässlich des jährlichen Festivals "Jamel rockt den Förster" am 25.

und 26. August führte die Polizeiinspektion Wismar einen Einsatz

durch. Das bundesweit bekannte Festival ist Bestandteil des

bürgerlichen Engagements eines Ehepaares der Ortschaft Jamel gegen

Rechtsextremismus.

Das Festival selbst verlief erwartungsgemäß friedlich.

Lediglich im Vorfeld der Veranstaltung wurden Ermittlungsverfahren

wegen des Verdachts des Hausfriedensbruch sowie mehrerer

verfassungsfeindlicher Schmierereien an der Umzäunung des Festivals

eingeleitet. (siehe Pressemitteilung der Polizeiinspektion Wismar vom

25.08.: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/5588457 )

In den frühen Morgenstunden des 26. August nahmen die eingesetzten

Kräfte verfassungsfeindliche Parolen innerhalb der Ortschaft Jamel

wahr und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen die noch unbekannten

Täter ein.

Darüber hinaus kam es zu keinerlei nennenswerten Störungen auf dem

bzw. im Umfeld des Festivalgeländes.

An den beiden Veranstaltungstagen kamen in der Spitze bis zu 40

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Wismar sowie anderer

Dienststellen des Polizeipräsidiums Rostock und des

Landesbereitschaftspolizeiamtes MV zum Einsatz.



Jessica Lerke, Sofie Glaser

Pressestelle

Polizeiinspektion Wismar



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell