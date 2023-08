POL-HRO: Erstmeldung - Brand einer landwirtschaftlichen Halle bei Domsühl

Parchim (ots) -



Gegen 02:50 Uhr erhielt die Polizei am Sonntagmorgen, 27.08.2023, die

Information von der Rettungsleitstelle über einen Brand einer

landwirtschaftlich genutzten Lagerhalle bei Domsühl.

Nach bisherigen Erkenntnissen brennt eine Halle, in der Stroh

gelagert wurde, bereits in voller Ausdehnung. Weitere Löschzüge

benachbarter Feuerwehren wurden angefordert und befinden sich auf dem

Weg in den Einsatzraum.

Im Nahbereich der brennenden Halle befinden sich weitere Gebäude.

Es wird nachberichtet.



