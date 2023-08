POL-HRO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rostock zum heutigen Fußballspiel des F.C. Hansa Rostock gegen den VfL Osnabrück

Rostock (ots) -



Am heutigen Samstag empfing der F.C. Hansa Rostock den VfL Osnabrück im Rostocker Ostseestadion, das mit über 25.000 Zuschauern nahezu ausverkauft war. Bereits im Vorfeld war die Begegnung als sogenanntes Problemspiel eingestuft worden. Zur Absicherung der Spielbegegnung waren rund 500 Beamtinnen und Beamte der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz.



Die Anreise der rund 640 Gästefans sowie der für die Gäste eingerichtete Shuttleverkehr zum Ostseestadion verliefen ohne Zwischenfälle.

Nennenswerte Störungen registrierte die Polizei weder vor, während noch nach dem Spiel.



Die Fertigung dieser Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 16:00 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell