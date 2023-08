POL-NB: Unbekannte Täter dringen gewaltsam in Wohnung ein

Greifswald (ots) -



Am 26.08.2023 gegen 01:00 Uhr kam es in Greifswald, Anklamer Straße 101 zu einem Wohnungseinbruch mit gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und einer Raubstraftat.



Drei dunkel gekleidete, maskierte Männer mit Sonnenbrillen traten die Wohnungseingangstür des 20-jährigen deutschen Geschädigten auf, begaben sich ins Schlafzimmer und schlugen auf den schlafenden Geschädigten mit einem Baseballschläger fünf bis sechs Mal ein.

Die Freundin des Geschädigten wurde mit Schlägen gegen sie bzw. weitere Schläge gegen den Geschädigten bedroht, sodass diese Geld und Betäubungsmittel herausgab, was die zuvor Täter forderten. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute aus der Wohnung. Bei der Beute handelt es sich um einige Gramm Marihuana und einer geringen Menge Bargeld. Der Geschädigte zog sich bei dem Angriff so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen ins Klinikum Greifswald gebracht werden musste.



Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834-540224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.Polizei.mvnet.de zu melden.



