POL-HRO: Alkoholisierter Moped-Fahrer bei Unfall verletzt

Am 25.08.2023 informierte die Rettungsleitstelle die Polizei gegen

23:20 Uhr über einen verunfallten Moped-Fahrer auf der Landesstraße

39 bei Kessin, welcher medizinisch versorgt werden muss. Hier befuhr

der 22-jährige Fahrer zuvor mit seinem Moped die Landesstraße 39 in

Richtung Rostock und stürzte.

Bei dem Unfall erlitt der Moped-Fahrer Gesichtsverletzungen. Eine

Rettungswagenbesatzung versorgte zunächst die Verletzungen und

brachte den 22-Jährigen ins Rostocker Uniklinikum.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82

Promille. In der Rostocker Uniklinik wurden eine Blutprobenentnahme

durchgeführt und die Verletzungen weiter medizinisch versorgt.

Die Polizisten stellten den Führerschein des sich noch in der

Probezeit befindenden 22-Jährigen sicher, fertigten eine Strafanzeige

und setzten die Fahrerlaubnisbehörde über die Trunkenheitsfahrt in

Kenntnis. Der Unfallschaden am Moped wird polizeilich auf etwa 500

Euro geschätzt.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



