POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen auf der BAB 20

Dummerstorf (ots) -



Am 25.08.2023 kam es gegen 14:20 Uhr zu einem Auffahrunfall mit vier

beteiligten Fahrzeugen. Ein LKW, der die Bundesautobahn 20 in

Richtung Stettin befuhr, hatte kurz zuvor eine Reifenpanne. Infolge

der Panne löste sich ein Radkasten, welcher über die

Mittelschutzplanke auf die andere Richtungsfahrbahn geschleudert

wurde. Drei Fahrzeugführer die die Bundesautobahn in Richtung Lübeck

befuhren, konnten ihre Fahrzeuge noch rechtzeitig abbremsen und einen

Zusammenstoß mit dem Radkasten verhindern. Ein weiterer

Fahrzeugführer bemerkte dies zu spät und fuhr auf einen stehenden PKW

auf. In der weiteren Folge kollidierten die vier Fahrzeuge

miteinander. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt.

Diese wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Rostock

gebracht. Zum Einsatz kamen ein Rettungshubschrauber mit Notarzt

sowie zwei Krankenwagen.



Zur Unfallaufnahme musste die BAB 20 in Richtung Lübeck für ca. zwei

Stunden voll gesperrt werden.



Der Sachschaden wird auf ca. 36.000 EUR geschätzt.



Sebastian Haacker

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell