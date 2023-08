POL-HWI: Straftaten im Zusammenhang mit dem Festival ´Jamel rockt den Förster´

Jamel (ots) -



In der Nacht zu heute haben sich zwei Personen unberechtigt Zutritt zum Festivalgelände verschafft. Gegen 01:00 Uhr entdeckte der Sicherheitsdienst die beiden Personen und verwies sie des Geländes. Die Polizei konnte beide Personen im Nachgang identifizieren. Es handelt sich demnach um zwei Männer im Alter von 21 und 50 Jahren aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg, die der rechten Szene zuzuordnen sind. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs aufgenommen.



Am heutigen Tag gegen 10:30 Uhr stellten Polizeikräfte außerdem mehrere Graffiti mit verfassungsfeindlichen Symbolen und Schriftzügen in weißer Farbe an Zaunfeldern, die das Festivalgelände in Jamel umgeben, fest. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Nach Beendigung der Spurensicherung werden die verfassungsfeindlichen Symbole entfernt.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



