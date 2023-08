POL-ANK: Einbruch in Einfamilienhaus in Neu Boltenhagen

Neu Boltenhagen (ots) -



In der Zeit von Donnerstagmittag bis zum heutigen Freitag in den frühen Morgenstunden (24.08.2023 bis 25.08.2023) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Neu Boltenhagen eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus und durchsuchten mehrere Räume. Des weiteren entwendeten sie aus einem Tresor, die darin befindlichen Schusswaffen (drei) nebst Munition und stahlen einen weiteren Tresor, in dem sich u. a. Bargeld und Schmuck befanden. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 5.000 Euro.



Ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls und erforderliche Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung im Einsatz und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Hinweise zur Tat bzw. den mutmaßlichen Tätern nimmt die Polizei in Wolgast unter 03836 252 224 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Darüber hinaus steht die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de für eben diese Hinweise und gemachte Feststellungen zur Verfügung.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Denise Lemke

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell