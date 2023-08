POL-HST: Alkoholunfälle mit Flucht - Verantwortliche gestellt

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) -



Am Donnerstag, dem 24.08.2023 wurde die Polizei gegen 23:00 Uhr darüber informiert, dass ein Pkw in Baabe gegen eine Straßenlaterne gefahren und geflüchtet sei. Umgehend eingesetzte Beamte konnte den flüchtenden Dacia bei der Anfahrt in Sellin feststellen und kontrollieren. Hier stellten die Beamten bei dem 40-jährigen Deutschen neben einer Alkoholisierung, Vortest 0,68 Promille, bei der Durchsuchung der Person auch noch geringe Mengen mutmaßliches Marihuana fest. Es folgte eine Blutprobenentnahme, sowie die Beschlagnahme des Führerscheins und Untersagung der Weiterfahrt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 8.500 Euro geschätzt (davon 500 Euro für die Laterne).



Gegen Mitternacht ereignete sich in Grimmen in der Stoltenhäger Straße ein Unfall über den die Polizei kurz danach von Zeugen informiert worden ist. Vor Ort eingetroffen, standen mehrere Personen um einen Audi herum und bargen dieses augenscheinlich bereits. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge ist ein 31-jähriger Deutscher mit dem Audi in der Straße in einem linksseitig geparkten Anhänger eines VW-Transporters gefahren. Hierbei verletzte er sich leicht, so dass ein Rettungswagen angefordert wurde. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 2,05 Promille. Am Audi entstand augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden in geschätzter Höhe von 2.000 Euro. Der Schaden am Anhänger wird auf 1.000 Euro geschätzt. Für den Tatverdächtigen folgten eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und eine Untersagung der Weiterfahrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Marcel Opitz

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell