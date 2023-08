POL-NB: Motorradfahrer verunfallt bei Flucht vor der Polizei

Jarmen (LK V-G) (ots) -



Am 24.08.2023 gegen 19:50 Uhr befuhr eine Funkstreife des Autobahn-und Verkehrspolizeireviers Altentreptow die L35 Jarmen i.R. Altentreptow und stellte dabei ein Motorrad fest, an welchem kein amtliches Kennzeichen angebracht war. Beim Erblicken der Polizei beschleunigte der Fahrzeugführer sein Motorrad sofort und flüchtete i.R. Jarmen. Durch den Polizei wurde die Verfolgung aufgenommen. Der Motorradfahrer fuhr dabei mit weit überhöhter Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet Jarmen, so dass zwischenzeitlich der Sichtkontakt zum flüchtenden Motorrad verloren wurde. Kurze Zeit später konnte dann in der Demminer Str. i.R. Demmin das verunfallte Motorrad und der 36-jährige Fahrzeugführer festgestellt werden. Dieser war in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort mit einer Leitplanke kollidiert. Dadurch erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen und wurde durch einen Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Greifswald verbracht. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Es wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und das Fahrzeug nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen war. Weiterhin wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell