POL-NB: Suche nach zwei Kleinkindern und deren Müttern

Gegenwärtig suchen Beamte des Polizeireviers Malchin nach zwei Müttern und ihren beiden Kindern, die in einer Betreuungseinrichtung in der Gemeinde Wildberg, im Amt Treptower Tollensewinkel, untergebracht sind. Alle vier befanden sich letztmalig am 22.08.2023, gegen 06:30 Uhr in der Einrichtung und sind seither unbekannten Aufenthalts.



Die gesamte Pressemitteilung sowie die Personenbeschreibungen der Mütter können abgerufen werden unter: https://tinyurl.com/ywuuj9sn



Gegenwärtig liegen keine Hinweise auf eine akute Gefährdung für die Kinder oder deren Mütter vor.

Die Polizei bitte die Bevölkerung hiermit dennoch um Mithilfe!

Personen, welche die Kinder oder deren Mütter gesehen haben oder Angaben zum gegenwärtigen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Malchin unter 03994/2310, der Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



