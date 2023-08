Suche nach zwei Kleinkindern und deren Müttern

Details anzeigen S. Tesnow (l.), N. Seidel (r.) S. Tesnow (l.), N. Seidel (r.)

Gegenwärtig suchen Beamte des Polizeireviers Malchin nach zwei Müttern und ihren beiden Kindern, die in einer Betreuungseinrichtung in der Gemeinde Wildberg, im Amt Treptower Tollensewinkel, untergebracht sind. Alle vier befanden sich letztmalig am 22.08.2023, gegen 06:30 Uhr in der Einrichtung und sind seither unbekannten Aufenthalts.

Gesucht werden:

1. Nele Seidel mit Sohn Elian Seidel (2 Jahre)

Die Mutter Nele Seidel ist 19 Jahre alt, trägt einen Kapuzenpullover und eine schwarz-weiß gemusterte Jogginghose. Sie hat lila-rosa gefärbte Haare, ist ca. 160cm groß und von ein leicht untersetzter Figur. Möglicherweise sind beide mit einem braunen oder grauen Buggy unterwegs.

2. Sandy Tesnow mit Tochter Mia Sophie Tesnow (1 Jahr)

Die Mutter Sandy Tesnow ist 22 Jahre alt, trägt eine dunklen Kapuzenpullover und eine dunkle Leggings. Sie hat schwarze Haare und den Haaransatz an der Stirn über einen ca. 4cm breiten Streifen kurz rasiert. Frau Tesnow ist etwa 175cm groß und hat eine leicht untersetzte Figur. Außerdem soll sie eine große geblümte Handtasche bei sich führen. Mutter und Tochter sollen darüber hinaus einen grauen Buggy mit sich führen.

Kurzzeitig bestand Kontakt zwischen den Frauen und einer Mitarbeiterin des Jugendamtes. Die Absprachen zur Rückkehr in die Einrichtung wurden jedoch nicht eingehalten.

Zur Zeit geht die Polizei davon aus, dass sich die beiden Mütter mit ihren Kindern im Raum Neubrandenburg aufhalten. Hier pflegen beide zahlreiche Kontakte. Ein Aufenthalt an einem anderen Ort kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei bitte hiermit die Bevölkerung um Mithilfe!

Personen, welche die Kinder oder deren Mütter gesehen haben oder Angaben zum gegenwärtigen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Malchin unter 03994/2310, der Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Gegenwärtig liegen keine Hinweise auf eine akute Gefährdung für die Kinder oder deren Mütter vor.