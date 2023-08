POL-ANK: Taxifahrer in Greifswald verliert durch gesundheitliche Probleme Kontrolle über sein Fahrzeug - Polizei sucht Zeugin!

Greifswald (ots) -



Am heutigen Donnerstag (24.08.2023) gegen 09:00 Uhr kam es in Greifswald in der Fleischmannstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem der verunfallte 72-jährige Taxifahrer (Pkw Mercedes Benz, Vito) schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor dieser vermutlich auf Grund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem parkenden Pkw ebenfalls der Marke Mercedes Benz und einem Verkehrsschild. Durch den Aufprall rollte der angefahrene Pkw gegen mehrere abgestellte Fahrräder (fünf) und sogenannte Fahrradbügel, die dem Abstellen dieser dienen. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 7.900 Euro. Der unfallverursachende Taxifahrer war vor Ort nicht ansprechbar und musste reanimiert werden. Er wurde umgehend zur medizinischen Versorgung ins Universitätsklinikum Greifswald verbracht. Sein Zustand ist kritisch.



Laut Angaben von Zeugen soll sich zur Unfallzeit eine weibliche Person als Fahrgast im Taxi befunden haben. Diese soll nach dem Unfall, möglicherweise unverletzt, das Fahrzeug in unbekannte Richtung verlassen haben. Wir bitten die Frau, sich umgehend als Zeugin bei der Polizei in Greifswald persönlich oder unter der Rufnummer 03834 540-224 zu melden.



