POL-HRO: Unbekannte beschädigen mehrere Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Rostock (ots) -



In der Rostocker Innenstadt sind 15 Fahrzeuge beschädigt worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Lack der Autos zum Teil erheblich zerkratzt. Es ist davon auszugehen, dass die Tatverdächtigen wahllos vorgingen. Die beschädigten Fahrzeuge waren entlang der St.-Georg-Straße geparkt. Am heutigen Donnerstagmorgen wurden die Beschädigungen festgestellt und bei der Polizei angezeigt.



Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die in der St.-Georg-Straße Beobachtungen gemacht haben, die mit den Sachbeschädigungen in Zusammenhang stehen könnten.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) der Polizei Rostock, Ulmenstr. 54 unter 0381 / 4916 1616 oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Dörte Lembke

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell