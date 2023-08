POL-HWI: Alkoholisierter LKW-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Upahl (ots) -



Am 23. August wurde die Polizei in Grevesmühlen über einen LKW-Fahrer informiert, der auf einem Tankstellengelände an der L 03 bei Upahl einen Verkehrsunfall verursachte und anschließend flüchtete.



Gegen 23:00 Uhr fuhr ein LKW auf das Tankstellengelände und beschädigte dabei unter anderem einen Baum, Verkehrsschilder und eine Zapfsäule. Anschließend fuhr der LKW davon. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Eine Zeugin informierte daraufhin die Polizei.



Durch eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung konnte das flüchtige Fahrzeug noch im Umfeld angetroffen und eine Verkehrskontrolle mit dem Fahrzeugführer durchgeführt werden. Bei der Identifizierung des 46-jährigen Fahrers konnten die eingesetzten Beamten einen Alkoholgeruch in seiner Atemluft feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem Polen einen Wert von 3,52 Promille. Aufgrund der Alkoholisierung wurde eine Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt zunächst untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.



Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs zu.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell