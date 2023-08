POL-HRO: Alkoholisierter Störer fällt mehrfach negativ auf

Boizenburg (ots) -



Am Mittwochabend ist es vor einem Boizenburger Supermarkt zu gleich

mehreren Straftaten durch ein und dieselbe Person gekommen.



Gegen 21:45 Uhr wollten mehrere Jugendliche einen Rewe-Einkaufsmarkt

in Boizenburg betreten. Hierbei skandierte ein 26-Jähriger

verfassungswidrige Parolen sowie einen Hitlergruß in Richtung der

Gruppe.



Die Boizenburger Polizei konnte den Tatverdächtigen noch vor Ort

antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei ihm ergab einen

Wert von über zwei Promille. Während der Anzeigenaufnahme bedrohte

der 26-Jährige nicht nur die Gruppe, sondern trat nach einem Zeugen,

der hierdurch leicht verletzt wurde.



Sowohl der Tatverdächtige, als auch die anderen Beteiligten besitzen

die deutsche Staatsangehörigkeit.



Den Mann aus Boizenburg muss sich nun wegen des Verwendens von

Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Bedrohung sowie

Körperverletzung verantworten. Hierzu hat die Kriminalpolizei die

weiteren Ermittlungen übernommen.



