POL-NB: Auseinandersetzung auf dem Stadtwall angezeigt

Neubrandenburg (ots) -



In Neubrandenburg kam es am gestrigen Tag (23.08.2023) gegen 16:15 Uhr auf dem Stadtwall auf Höhe der 2. Ringstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Hier sprachen zwei Jugendliche eine Personengruppe an und fragten nach Zigaretten. Nachdem dies verneint wurde, entwickelte sich ein Streit mit den beiden jungen Männern, der in der weiteren Folge eskalierte. Hierbei schlugen die beiden jungen Männer mehrfach auf einen 18-jährigen deutschen Staatsangehörigen ein. Dieser zog sich dadurch leichte Verletzungen zu und musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden.



Bei den Tatverdächtigen soll es sich um einen 18-jährigen pakistanischen Staatsangehörigen und eine weitere, bislang unbekannte, männliche Person gehandelt haben. Beide entfernten sich vom Tatort, bevor die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg vor Ort eintrafen, und konnten im Rahmen der Nahbereichsfahndung auch nicht angetroffen werden.



Aufgrund von Zeugenbefragungen konnten jedoch erste Hinweise auf die Identität zumindest eines der Tatverdächtigen erlangt werden, welcher der Polizei bereits aus anderen Sachverhalten bekannt ist.



Gegen ihn und seinen Begleiter ermittelt das Kriminalkommissariat Neubrandenburg nun auch wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.



Rückfragen bitte an:



Alexander Gombert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell