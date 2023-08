POL-GÜ: 74-Jähriger verstirbt bei Badeunfall in der Ostsee

Börgerende (ots) -



Am 23.08.2023 ist ein 74-jähriger Deutscher vermeintlich an den Folgen eines Badeunfalls verstorben.



Gegen 17:30 Uhr wurden Badegäste auf den leblos im Küstenbereich treibenden Körper des Mannes aufmerksam. Unmittelbar zogen die Zeugen den in Börgerende wohnhaften Geschädigten an Land. Die alarmierten Rettungskräfte konnten den Mann zunächst reanimieren, woraufhin er in das Südstadtklinikum Rostock verbracht wurde. Hier verstarb der Deutsche jedoch kurze Zeit später.



Ein Verfahren zur Ermittlung der Todesursache wurde eingeleitet.



