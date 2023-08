POL-LWL: Autofahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt - kurzzeitige Vollsperrung der BAB 24

Wittenburg/ Stolpe (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 24 zwischen Wittenburg und Hagenow erlitt eine Autofahrerin am Donnerstagvormittag leichte Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge kam die 43-jährige Autofahrerin mit ihrem PKW aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Mittelschutzplanke. Die Fahrerin erlitt hierbei einen Schock und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen musste die BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin kurzzeitig voll gesperrt werden. Anschließend erfolgte bis zur Bergung des Autos eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell