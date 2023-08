POL-GÜ: Dank Zeugenhinweis - PKW-Fahrer mit 3,2 Promille gestoppt

Plaaz (ots) -



Am gestrigen Vorabend konnten Beamte der Polizei Güstrow dank des Hinweises einer aufmerksamen Zeugin einen erheblich alkoholisierten Fahrzeugführer an der Weiterfahrt hindern.



Gegen 17:15 Uhr stellte die 43-jährige Deutsche den Tatverdächtigen mit dessen PKW an einem Feldrand in der Ortschaft Plaaz fest. Da sich dieser Weg laut Aussage der Zeugin als für den Fahrzeugverkehr ungeeignet darstellt, sprach sie den 45-jährigen vermeintlichen Fahrer an. Hierbei konnte sie sofort feststellen, dass der im Landkreis Rostock wohnhafte Deutsche erheblich desorientiert und alkoholisiert wirkte. Bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten blieb die Zeugin vor Ort, um eine mögliche Weiterfahrt zu verhindern.



Die eingesetzten Polizeikräfte stellten sowohl den Fahrzeugschlüssel, als auch den Führerschein des Mannes sicher. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,2 Promille, weshalb im Weiteren eine Blutprobenentnahme erfolgte.



Das wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt eingeleitete Ermittlungsverfahren wird im Weiteren durch die Kriminalpolizei bearbeitet.



