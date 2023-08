POL-HRO: Brand mit hohem Sachschaden von landwirtschaftlichem Gerät

Bandenitz (Hagenow) (ots) -



Am 23.08.2023 kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei aufgrund einer brennenden Strohpresse für Pellets mit einem Lkw als Zugmaschine auf einem Feld in der Gemeinde Bandenitz. Gegen 20:00 Uhr fing eine Strohpresse während der Arbeiten Feuer und musste durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannten Presse und Zugmaschine bereits in voller Ausdehnung. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bandenitz, Neu Zachun und Hagenow waren mit insgesamt 25 Kameraden vor Ort und löschten das Feuer. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1,2 Mio. Euro. Personen wurden nicht verletzt. Der Brand der Strohpresse wurde vermutlich durch einen Stein im Schneidewerk ausgelöst.



