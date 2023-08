Vermisster 14-jähriger aus Greifswald

Details anzeigen Foto des Vermissten Jaden Winter Foto des Vermissten Jaden Winter

Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste Person aus Greifswald

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Vermisstensuche nach dem 14-Jährigen Jaden Winter. Dieser wurde letztmalig am 23.08.23, 16:35 Uhr in einer Wohngruppe in Greifswald, Gützkower Landstraße gesehen. Seit diesem Zeitpunkt ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Jaden ist ca. 1,80 m groß, schlanke Statur, dunkle kurze Haare und trägt ein dunkles T-Shirt mit weißer Aufschrift, eine schwarze Jogginghose von Adidas und dunkle Schuhe.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Einsatz eines Fährtenhundes und des Polizeihubschraubers blieben bis jetzt ohne Erfolg.

Hinweise nimmt die Polizei in Greifswald unter 03834-540-224/ 225, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-20226

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de