POL-HRO: Versuchte Brandstiftung erneut in Schwerin Zippendorf - Polizei sucht Zeugen

Am 23.08.2023 gegen 16:54 Uhr wurde die Polizei Schwerin über die

Einsatzleitstelle der Feuerwehr zu einem möglichen Brandgeschehen im

Bereich der "ehemaligen Parteischule" informiert.

Ein Zeuge meldete der Feuerwehr seine Beobachtungen zu

Rauchentwicklungen, die am Objekt wahrgenommen wurden. Die

eingesetzten Kräfte der Feuerwehr Schwerin sowie des

Polizeihauptreviers Schwerin konnten am Einsatzort zunächst keine

akuten Brand- und Rauchentwicklungen feststellen. Eine bereits

erloschene Brandstelle, die für die Rauchentwicklung ursächlich sein

könnte, konnte im Rahmen der Absuche des Objektes durch die

eingesetzten Kräfte ausfindig gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Die Polizei Schwerin sucht daher weitere Zeugen und nimmt Hinweise zu

verdächtigen Personen und Beobachtungen unter den Telefonnummern

0385/5180-2224 und -1560, sowie über die Onlinewache

www.polizei.mvnet.de und persönlich in den örtlichen

Polizeidienststellen entgegen.



Madeleine Haker

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



